Toestand meisje (5) evolueert gunstig, na ongeval aan bushalte

Specifieke zorg

Samen met haar mama werd het jonge slachtoffertje overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk. “Daar kregen we echter te horen dat het beter was om haar te transfereren naar het UZ in Gent, omwille van de specifieke zorg die ze nodig had. Ook in Gent werden we bijzonder goed opgevangen. Ons meisje mocht halfweg de week de afdeling intensieve zorgen inruilen voor een gewone ziekenhuiskamer. Ze is wakker en alert, reageert goed, praat honderduit. Maar ze heeft bijvoorbeeld wel nog veel last van hoofdpijn. We hopen dat alles weer goed komt. Misschien, als haar toestand goed blijft evolueren, mag ze in de loop van volgende week mee met ons naar huis. Daar kijken we erg naar uit”, besluit de vader.