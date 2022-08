Toekomstige bellemanverkiezingen exclusief voor Rollofeesten, volgens nieuwe engagementsverklaring

De functie van belleman vindt binnen Kortrijk zijn oorsprong in Rollegem. Het was in 1976 dat de eerste belleman, Etienne Lievyns, werd aangesteld tijdens de Rollegemse Folklorefeesten. Na zijn overlijden in 1991 nam dochter Maureen het enkele jaren over. In 1994 was er opnieuw tijdens de Folkorefeesten een verkiezing. Hedwig Demey, een Rollegemse café-uitbater, won en bleef tot 2001 belleman. In 2001 nam Peter Caesens de fakkel over. Hij werd ook officieel bekrachtigd door de gemeenteraad in de rol van ‘Belleman van Rollegem en stad Kortrijk’. In maart 2020 overleed Peter Caesens helaas. De stad bleef niet bij de pakken zitten en besliste een nieuwe bellemanverkiezing te houden. Naar goede traditie werd hiervoor opnieuw gekeken naar Rollegem. Het vond in de organisatie van de Rollofeesten een partner om de verkiezing te organiseren.

Een jaar later dan gepland, door corona, werd in 2021 Stephan Vandemaele uit Marke aangesteld als nieuwe belleman. Stephan vervult die rol met glans, maar dat weerhoudt stad, Rollegemse gemeenschapsraad en de organisatie van de Rollofeesten er niet van om eindelijk ook eens een deftige procedure uit te schrijven voor toekomstige bellemanverkiezingen. Het stadsbestuur engageert zich daarom nu ook officieel om de link met Rollegem nooit op te geven.

In de engagementsverklaring is onder meer opgenomen dat, wanneer een zoektocht naar een nieuwe belleman zich zou voordoen, de stad enkel de oproep zal lanceren, maar de verkiezing en aanstelling overlaat aan de Rollofeesten in Rollegem. Mochten deze feesten ophouden te bestaan, zal nog steeds voorrang worden gegeven aan een festiviteit in Rollegem. Wat de invulling van de functie betreft, is de belleman iemand die als ambassadeur van de stad op allerlei activiteiten optreedt. Er is nu ook opgenomen dat activiteiten in Rollegem voorrang krijgen in het geval er meerdere activiteiten op hetzelfde moment zouden doorgaan.

“Zoals wijlen Peter Caesens het stelde: ‘een stad zonder belleman is een stad zonder ziel’. Om dit cultureel erfgoed in ere te houden, engageren we ons als stad nu ook om de traditie te respecteren”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Dat Kortrijk meegaat in dit Rollegems verhaal en hierin investeert is voor ons dorp een waardevolle appreciatie”, vindt Siska Buysschaert, voorzitter van de Rollegemse gemeenschapsraad.

