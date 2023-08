Tip voor wie zin heeft in feestje: geniet na Konvert Koerse voor 10 euro van optreden Regi

Vermiste arend Thor herenigd met baasjes

Thor, de grijze arendbuizerd die sinds vorige week vermist was nadat iemand zijn riem had losgesneden, is weer thuis. De vogel werd gevonden in het bedrijf Skylux in Stasegem bij Harelbeke en verkeert in goede gezondheid. “We zijn dankbaar voor alle hulp in de zoektocht”, klinkt het bij de baasjes.