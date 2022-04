Tijdens nachtje stappen: onbekende springt op dak van Peugeot van Katia

Het was niet fijn wakker worden voor Katia Deprez, zaterdagmorgen in Kortrijk. “Mijn auto stond geparkeerd op het Casinoplein maar ik trof ‘m besmeurd aan. Er hingen resten aan van een pita. Bij nader inzien waren er ook deuken in het dak. Het was overduidelijk dat iemand zich geamuseerd had door op mijn wagen te klauteren.” De politie kwam ter plaatse om proces-verbaal op te maken. “Ze waren ook zo vriendelijk om de grootste blutsen weer zoveel mogelijk weg te kloppen”, zegt Katia. De vrouw hoopt nu dat camerabeelden in de omgeving duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor het vandalisme. “Of misschien weet iemand wel meer over wat er is gebeurd”, denkt Katia. “Elke tip is welkom bij de politie.”