Ties (13) van Guldensporencollege Plein haalt perfecte score op Bebras-wedstrijd

Heule Frédéric (45) en Sophie (44) ruilen Heule in voor Tenerife en laten eethuis De S’eule over: “Het leven is te kort, gezondheid koop je niet”

Frédéric Provoost (45) en Sophie De Smet (44) gooien hun leven over een andere boeg. Ze laten eethuis De S’eule in Heule over en verhuizen naar Tenerife. “Niet omdat het daar beter is, wel omdat het leven er anders is en de mensen er relaxter zijn. En het mooie weer het hele jaar door helpt ook wel”, knipoogt Frédéric.

7 februari