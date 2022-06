Tiende zomerspeelplein Grote Markt: “Nieuwe speeltuigen gaan daarna naar de Lange Munte”

KortrijkVoor het tiende jaar op rij krijgt de Grote Markt in Kortrijk een zomerspeelplein. De stad Kortrijk heeft een ambitieus speelruimteplan en elk jaar komen er nieuwe speelzones bij, terwijl bestaande speelinfrastructuur grondig worden gerenoveerd of vervangen. Daarom verhuizen de speeltuigen van het zomerspeelplein in oktober naar de wijk de Lange Munte.

“Wat in 2013 begon als een statement voor een autovrije Grote Markt waar kinderen voorrang krijgen, is ondertussen een traditiegetrouw zomers weerzien”, zegt de schepen. Dit jaar gebeurt de invulling van het zomerspeelplein op de Grote Markt in samenspraak met de kinderen van de wijk de Lange Munte. In januari mochten zij aangeven wat er nodig is om spelen in de wijk aangenamer te maken. De prioriteiten van de kinderen waren een sporttoestel, een vogelnestschommel en een avontuurlijk hindernissenparcours.

Hindernissenparcours

“Het speelruimteplan stelt dat elk kind in een straal van 400 meter van zijn thuis veilig en kwalitatief moet kunnen spelen”, aldus de schepen. “Dat betekent dat naast het ontwikkelen van nieuwe speelruimte bestaande speelzones in wijken waar de doelstelling van 400 meter al bereikt is, onderhouden, gerenoveerd en inclusiever worden gemaakt. Het zomerspeelplein op de Grote Markt is tijdelijk, maar krijgt na de zomer steeds een nieuwe bestemming. Een deel van de speeltoestellen verhuizen midden oktober naar de speelsite nabij het ontmoetingscentrum Lange Munte. Het avontuurlijk hindernissenparcours met speelhuisje vindt zijn plaats nabij de sportcampus Lange Munte.”

"Het speelruimteplan stelt dat elk kind in een straal van 400 meter van zijn thuis veilig en kwalitatief moet kunnen spelen."

Op 1 juli lanceert Kortrijk een gloednieuwe speelkaart. “Het is een handig overzicht van alle speel- en ravotzones in Kortrijk en deelgemeenten”, weet Herreywn. “Hiermee kunnen kinderen, ouders en grootouders deze zomer de stad op een kindvriendelijke manier gaan verkennen. Via de iconen op de kaart is te zien over welk type speelzone het gaat. De speelkaart is te raadplegen op de website van de stad, waar je alle speelzones in jouw buurt kunt opzoeken. De speelkaart is op te halen in alle stadsgebouwen: stadhuis, ontmoetingscentra, sportcentra, bibliotheken.

Voor het zomerspeelplein werd een budget 30.000 euro voorzien, voor aankoop speeltoestellen, gebruik zand, omkadering, plaatsing en eerste onderhoud.

