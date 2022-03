Tien maanden cel en boete voor agressieveling die man in wurggreep houdt

Rocky M. was aanwezig in de woning van zijn broer in Stasegem om de verjaardag van zijn neefje te vieren. Plots kreeg hij het aan de stok met een buurman in de straat. “Het slachtoffer ging kijken op straat omdat hij lawaai hoorde”, zei de openbare aanklager. “De daders stampte zijn voordeur in en sloeg het slachtoffer met zijn vuisten. Daarna sleurde de dader hem naar buiten, zei dat hij hem zou vermoorden en hield hem in een wurggreep.”