Kortrijk Sweco is hartveilig bedrijf: “AED-toe­stel geplaatst en opleiding gevolgd”

De directie van de firma Sweco kreeg maandag in de late namiddag het label Hartveilig bedrijf. Het label werd door de voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Kortrijk, ter plaatse overhandigd in de vestiging in de Engelse Wandeling 70 in Kortrijk.

21 juni