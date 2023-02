Ticketverkoop Memento gestart: Stadsfestival belicht bewustwording rond werk en productiviteit in maatschappij

De openbare bibliotheek organiseert op 17, 18 en 19 maart Memento. Het stadsfestival brengt kunstenaars, culturele spelers, boekhandels en lezers met elkaar in contact rond het thema ‘werk en productiviteit’. Letterzetter-stadsdichter Astrid Haerens en ambassadeurs Wim Opbrouck, Radna Fabias en Zarissa Windzak brengen een gevarieerd programma. De ticketverkoop is gestart.

In de aanloop naar het festivalweekend verschijnen in de binnenstad op gevels, borden en stickers vragen die voorbijgangers uitnodigen na te denken over werk en productiviteit. Ook op socials komt het thema tot leven.

Quote Er wordt opgeroepen tot vertraging, meer tijd, stilte, offline gaan en een betere work-life balance Stadsdichter Astrid Haerens

“We leven in een tijd waarin productiviteit belangrijk is. We hebben het altijd ‘druk’, tonen op sociale media waar we mee bezig zijn, vinden onze identiteit en eigenwaarde in ‘wat we doen’, we tracken hoeveel we sporten en wat we eten… Er zijn veel burn-outs. Tegelijk is er, zeker sinds corona, een bewustwording. Er wordt opgeroepen tot vertraging, meer tijd, stilte, offline gaan en een betere work-life balance”, zegt letterzetter Astrid Haerens.

Wim Opbrouck is een van de ambassadeurs van Memento

Muziekliefhebbers kunnen op vrijdag 17 maart naar een optreden van Roosbeef van concertorganisator Wilde Westen in zaal De Kreun en een urban night of hiphop met hiphop jeugdcultuurcentrum De Stroate. Op zaterdag 18 maart is er het Jeugdboekenfeest met auteursontmoetingen, voorleesmomenten, een fantasy boekenmarkt en workshops rond world building en collagekunst in de bib.

Zaterdagmiddag nodigen Wim Opbrouck en Wilfried De Jong het publiek uit in boekenhuis Theora om er te praten over wat hun job boeiend, verrijkend of onderbelicht maakt. ’s Avonds is er een ontdekkingsparcours in de binnenstad met voorstellingen, panelgesprekken, installaties, slam poets en expo’s, op unieke plaatsen zoals het voormalig woonhuis van Gezelle, de Broeltorens en de Begijnhofkapel. Slot zondagochtend is een auteursontmoeting met het Penhuis.

logo van Memento

“De eerste editie van Memento onder curatorschap van onze nieuwe Letterzetter Astrid Haerens belooft een schot in de roos te worden. Ze kiest bewust voor het thema ‘werk en productiviteit’, actueler dan ooit en zeer toepasselijk voor onze regio. Ook in ons traject naar Culturele Hoofdstad van Europa 2030 zijn we met dit thema aan de slag. Ik nodig iedereen uit om van 17 tot 19 maart zich te laten onderdompelen in al het mooie wat Memento te bieden heeft”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

De ticketverkoop is op woensdag 15 februari gestart. Wie voorstellingen combineert, krijgt korting. Het volledige programma ontdek je op www.mementofestival.be. Daar kan je zelf je weekend samenstellen of kies je voor een smaakprogramma van de ambassadeurs. Wie zich hierbij wil laten helpen, kan terecht bij Ticketservice of in de openbare bibliotheek.

