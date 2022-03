Thuiskomen is thema op driedaags literatuurfestival Memento

Memento zoekt met het thema thuiskomen naar hoe en wanneer kunstenaars zich in hun eigen werk of met hun eigen artistieke stem ‘thuis’ voelen. In het openingsdebat op 18 maart buigen auteurs als Niña Weijers, Mohammed Benzakour, Maarten Inghels en Aya Sabi zich samen met Anneleen Van Offel over deze vraag. De talenten uit het collectief van de Letterzetter treden op aan de zijde van de festivalambassadeurs. “Ook de bezoekers van Memento Woordfestival komen thuis, want we hoeven Memento niet langer digitaal te doen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Er zijn drie podia waarop je gevestigde schrijvers, poetry slammers, hiphoppers en jonge talentrijke debutanten aan het werk ziet en hoort. Je kan auteursinterviews bijwonen. Er is een geïllustreerde festivalpublicatie, vanaf 18 maart aan 8 euro te koop in Theoria en de bibliotheek in de Leiestraat. Wie het festival wil bijwonen, betaalt 12 euro voor het hele weekend.