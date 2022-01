Thibaut Courtois investeert mee in slimme sporttechnologie Ledsreact, Kortrijks bedrijf verovert er States mee

Kortrijk/Vleteren Dieven pikken laptop en gegeerde PS5 van student Floris (23): “Tegenval­ler voor mijn studies”

Floris Cathry uit Vleteren is een ontgoocheling rijker. De jongeman is niet bang om als werkstudent de handen uit de mouwen te steken, ook tijdens zijn studies, maar nu werd hij het slachtoffer van een laffe diefstal, op zijn kot in Kortrijk. Onder meer zijn laptop, met daarop waardevolle informatie voor zijn studie, is verdwenen. “Ik overleef dit wel, maar leuk is anders.”

25 januari