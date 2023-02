Theatervoorstelling brengt eerbetoon aan artistiek duizendpoot Peter Arthur Caesens, auteur-performer Margot Demeulemeester is special guest

Om het met de woorden van Peter Arthur Caesens zelf te zeggen: ‘Wilt U per sé (n)iets over mij weten?’. Jongeren maakten op basis van dagboeken (1979-1993) van Peter Arthur Caesens een theatervoorstelling, die een beeld schetst van de ‘coming of age’ jaren van de artistieke duizendpoot. De jongeren herkennen zich in zijn zoektocht naar ‘alles waar een mens van droomt’ en die van alle tijden is. We herbeleven de ups and downs van een jonge kunstenaar, op zoek naar zijn plek in de wereld.