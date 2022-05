Theater Antigone brengt sociaal-artistieke voorstelling ‘Verenig u!’

In 1999 startte Theater Antigone zijn sociaal-artistieke werking in de wijk Overleie. Jaarlijks gaat een professionele equipe aan de slag met een groep deelnemers uit de ruime regio Kortrijk om op vier maanden een theaterproductie in elkaar te boksen. In wisselende constellaties bereikt het project telkens veertig tot vijftig spelers van alle leeftijden, met of zonder ervaring en met uiteenlopende achtergronden. De vorige voorstelling ‘Coupe Familiale’ schopte het zelfs tot het TheaterFestival, wat de jaarlijkse hoogmis van het professionele podiumkunstenveld is. Nu is er de voorstelling ‘Verenig u!’.