Texture tikt linnen damast met wapenschild van Kortrijk uit 1648 op de kop

KortrijkHet team van het Kortrijkse museum van vlas en textiel Texture is er in geslaagd een 17de eeuwse linnen damast met het wapenschild van Kortrijk op de kop te tikken. Het kleinood werd op een veiling in Brussel aangeboden en kostte 500 euro.

Het was Isabelle De Jaegere, beleidscoördinator Erfgoed en Beeldende Kunst van de stad Kortrijk, die de unieke damast opspoorde. Het damast, in feite een groot fragment van een tafellaken (circa 2 x 3 meter), verwijst naar de herovering van Kortrijk op de Fransen in mei 1648 in het kader van de Dertigjarige Oorlog. Centraal prijkt Aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk. In de collectie damast van Texture bevindt zich onder nummer D84 al een servet met dezelfde afbeelding van Leopold Willem van Oostenrijk, afkomstig uit de collectie van baron Joseph de Bethune. Dit servet is echter zeer versleten.

Volledig scherm Op de damast is duidelijk het wapenschild van Kortrijk te zien. © Stad Kortrijk - Mathieu Van de Sompel

Wie aandachtig kijkt, bemerkt aan beide onderste uiteinden van de palmtakken een symbool: links de Leeuw van Vlaanderen en rechts het wapenschild van de stad Kortrijk. Ook in de tekst onderaan staat Kortrijk vermeld, als CORTRACENI. De volledige tekst luidt: LeopoLDVs arChIDVX aVstrIae / CIVItatIs popVLIqVe CortraCenI / LIberator. Het betekent dat aartshertog Leopold Willem van Oostenrijk de stad Kortrijk als bevrijder heeft ingenomen. Merkwaardig is dat elke als hoofdletter geschreven letter eigenlijk ook een Romeins cijfer is. Wanneer je alle waarden van die cijfers samentelt, kom je uit op 1648. Zoiets heet een chronogram. Aan de uiterste buitenrand is een strookje geweven in een dambordpatroon. Dat is een middel van de wever om het textiel recht te kunnen verwerken en het wordt beschouwd als een kenmerk van het Kortrijkse damast.

“Texture is niet voor niets het museum van vlas en textiel. Het mag dan ook niet verbazen dat het Kortrijkse Texture een internationaal sterke historische collectie gefigureerde servetten en tafellakens in damast bewaart”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse. “Op vandaag telt die museale damastcollectie ruim 700 stukken. Enkele worden in het museum tentoongesteld, de andere worden onder perfecte omstandigheden bewaard in ons erfgoeddepot Trezoor. Het nieuwe damast zal ongetwijfeld tijdens een tentoonstelling in Texture ook wel eens te bewonderen zijn.”

