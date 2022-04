TEXtival steunt zwemlessen voor jongeren met beperking en buurtschool V-TEX

kortrijk Topweekend voor Paasfoor onder stralende lentezon: “De vibe van vóór corona is terug”

Wát een topweekend voor Kortrijk is dit. Na drie jaar is de Paasfoor eindelijk terug van weggeweest, en daar blijken héél veel mensen blij om te zijn. Het is enorm druk in de stad, terrasjes zitten vol, en alle attracties draaien op volle toeren. Ook die op het ietwat afgelegen nieuwe foorplein op de Broelparking. “De vibe van voor corona is terug”, zegt schepen Wouter Allijns (Team Burgemeester).

18 april