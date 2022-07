Terwijl politie op de loer ligt, slaan stenengooiers toch opnieuw toe: “We laten het niet meer los”

Snel opgehouden

Bij de politie werd al bijna 20 keer aangifte gedaan. De situatie wordt er nauwlettend opgevolgd, onder meer door nachtpatrouilles maar ook door het inzetten van een drone. Politiemensen houden de buurt nauwlettend in de gaten vanuit woningen. Ook maandagavond was dat het geval. “Vanaf 22.30 uur werden weer wat steentjes gegooid maar al snel hield het op”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. Tot dusver kon nog niemand worden gevat die verantwoordelijk is voor de bizarre overlast. Ook is niet bekend of het gaat om één of verschillende personen. Detavernier bevestigt dat de politie ook maandagavond weer in de buurt aanwezig was. “We laten het niet meer los”, zegt hij. “Het is in ieders belang dat dit zo snel mogelijk stopt en opgehelderd wordt.”