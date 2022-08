TERRASTIP. LOOF, De Engelse Landschapstuin: een oase van rust in het centrum van Kortrijk

KortrijkEen beetje verborgen, maar parel onder de zomerbars is LOOF, de Engelse Landschapstuin in Kortrijk. De bezoekers hoeven er niet te vrezen voor drukke toestanden of luide muziek. “Het is net de bedoeling dat mensen hier rust vinden”, zegt initiatiefnemer Joran Vanhoenacker. “Je waant je een beetje op vakantie in het zuiden van Frankrijk.”

Ontdek al onze terras- en restotips in ons dossier.

“We bevinden ons in een beschermd park”, legt Joran Vanhoenacker (32) uit Kortrijk uit. De dertiger is gekend als organisator van onder andere de Wintertuin, Fun.k-Town en de Kortrijkse Kerstmarkt. “Het was dokter Nolf, die hier een privéziekenhuis uitbaatte, die de Engelse landschapstuin nabouwde. Na zijn overlijden werd de tuin eigendom van het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge en nog later kocht de Knokse vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute het terrein om het te ontwikkelen. Er werd een tijdelijke invulling gezocht en ik ben daar opgesprongen. Ik was hier al vaak gepasseerd met de gedachte dat ik iets wou doen met deze plaats. Het is nu gelukt.”

Beperkte decibels

Het concept straalt vooral rust uit. “Voorwaarde om iets te doen was het park en de buurt respecteren”, aldus Joran. Luide muziek zal je in LOOF dan ook niet horen. Overal verspreid hangen in totaal 14 kleine geluidsboxen die een beperkt aantal decibels produceren. Op het prieel treden elke zaterdag en zondag artiesten op, veelal muzikanten die zijn afgestudeerd zijn aan het conservatorium. Het gaat telkens om solisten, duo’s of trio’s. “Geen concert, maar een beleving”, weet Joran.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Joran Vanhoenacker wou met de tuin al langer iets doen, nu is het hem gelukt. © Henk Deleu

In de gezellige, romantische tuin is plaats voor zo’n 120 mensen. Ook rond de vijver staan verschillende bankjes, waar verliefde koppeltjes op het gemak een drankje kunnen nemen. “We mikken op jonge gezinnen met kinderen. De ouders genieten van hun drankje of hapje, terwijl de kinderen zich kunnen uitleven op ons speeltuig. ’s Avonds schieten de lichtjes aan, wat voor een nog toffere sfeer zorgt.”

Hummus van mama

Aan de bar kunnen de drankjes worden besteld. Er zijn 2 lokale biertjes, Halsbergh en Julia, en daarnaast kan je er een hapje eten. De mama van Joran zorgt voor zelfgemaakte wraps met zalm of parmaham en voor hummus. Ook de tapenade van zongedroogde tomaten ziet er heerlijk uit. Voor de kinderen is een ruim assortiment aan ijsjes. Mooi meegenomen is de gratis parking aan de tuin. Je rijdt op via de Doorniksewijk 142 of via de Loofstraat ter hoogte van café Casa Verdi. De zomerbar is open tot en met 11 september.

LOOF, De Engelse Landschapstuin is elke dag open behalve op maandag en dinsdag telkens vanaf 13 uur. De zomerbar is te vinden op voormalige ziekenhuis site aan de Loofstraat. Meer info is te vinden via Facebook.com/LOOF-De-Engelse-Landschapstuin-ZomertuinKortrijk.

LEES OOK:

Volledig scherm De bar waar de drankjes kunnen worden besteld © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.