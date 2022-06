Tentoonstelling in historisch stadhuis eert postuum topkunstenaar Herwig Driesschaert

Herwig Driesschaert was een onderschat kunstenaar. Hij toverde zijn hele leven merkwaardige tekeningen en schilderijen uit zijn pen of zijn penseel. Zijn werk dreef op een zeldzaam hoog niveau. “Hij was een geboren kunstenaar met groot talent”, getuigt zijn zoon Frederik namens de familie. “Wie zijn werk ontdekt, wordt steevast met verstomming geslagen.”

Hij gaf zijn liefde voor schetstekenen en schilderen ook professioneel door, als docent ‘levend model’, aan hetzelfde Sint-Lucas Instituut. Hij vervulde die opdracht 35 jaar gedreven en nauwgezet. Veel studenten herinneren hem als een bevlogen lesgever. Zowel didactisch als tekenkundig koesteren zij tot op vandaag respect en bewondering. In 1976 en in 2004 verscheen een monografie over hem.

De tentoonstelling is van vrijdag 3 tot en met zondag 12 juni dagelijks gratis te bezichtigen, in de gotische zaal. Op zaterdag, zondag en maandag is dat doorlopend van 10 tot 19 uur en op de andere dagen is dat telkens enkel in de namiddag. Het historisch stadhuis is toegankelijk via de Grote Markt.