Tennisvelden van sportcentrum De Weimeersen zijn vernieuwd: “Derde veld maakt plaats voor nieuwe speelzone”

Vanessa hielp al 180 kankerpa­tiën­ten, maar heeft nu zelf hulp nodig: “Zonder extra steun dreigt ons Warriors belevings­huis te sluiten”

“We zitten op ons tandvlees. Zonder extra giften is het vroeg of laat voorbij.” Vanessa Bossuyt (43) opende in 2021 belevingshuis Warriors Against Cancer, nadat ze gezien had hoe moedig haar buurmeisje Apolline Ameel (28) tegen kanker had gestreden. Vanessa biedt helende fotoshoots en workshops aan en hielp ondertussen al 180 kankerpatiënten. Met de lancering van het boek REBIRTH en een oproep tot giften hoopt ze nu haar belevingshuis te redden.