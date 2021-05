Te snel, te veel gedronken en drie rode lichten genegeerd: fikse boete en drie maanden rijverbod voor doelman Bruzzese (Cercle Brugge)

Die nacht merkte een politiepatrouille de terreinwagen van Bruzzese – toen nog onder de lat bij KV Kortrijk- op omdat er nogal vlot en sportief de weg opgedraaid werd. Het anonieme politievoertuig maakte rechtsomkeer en tot hun grote verbazing stelden de agenten de ene verkeersovertreding na de andere vast. Waar 50 kilometer per uur toegelaten was, reed Bruzzese 82, langs de Kortrijkse ring haalde hij 141 kilometer per uur in plaats van de toegestane 90 kilometer per uur. Bovendien had hij op zijn weg naar de Kortrijkse ring en op de ring zelf maar liefst drie keer na elkaar het rode licht genegeerd. “De politie had toch vroeger gebruik kunnen maken van de zwaailichten”, vond de advocate van Bruzzese. “Hij dacht echt dat hij achtervolgd werd. Van zodra hij besefte dat het de politie was, is hij gestopt.”