Te snel, niet verzekerd, niet gekeurd en onder invloed van drugs en alcohol: automobilist riskeert rij-ongeschikt te worden verklaard

Op 28 mei 2022 merkte een anonieme patrouille van de federale wegpolitie op de E17 in Marke de wagen van T.M. aan hoge snelheid op. Wat volgde, was een korte achtervolging waarbij de snelheidsmeter 150 kilometer per uur haalde. Toen de auto langs de kant gezet kon worden, bleek die niet verzekerd noch gekeurd. Bovendien bleek M. zelf iets te veel alcohol te hebben gedronken maar vooral onder invloed van drugs. Hij verloor meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen. Toen hij na die periode bij de politie zijn rijbewijs wou ophalen, testte hij opnieuw positief op speed. De openbare aanklager wil dat de man rij-ongeschikt wordt verklaard. Dat zou betekenen dat hij eerst zal moeten kunnen bewijzen dat hij minstens 6 maanden van de drugs af is vooraleer hij kan vragen opnieuw met de auto te mogen rijden. Een verslag van een gerechtsarts moet meer duidelijkheid brengen over het drugsgebruik van de man. Pas dan zal de politierechter een beslissing nemen.