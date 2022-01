Te koop voor 2,65 miljoen euro: kasteel in Kortrijk waar 90-jarige dokter vermoord werd

Frans Debaillie, altijd een gerespecteerd dokter geweest, stierf nadat zijn zoon Tom hem dodelijke slagen toebracht, na een hoog oplopende discussie. De Kortrijkse beau monde kreeg zo zijn eigen kasteelmoord.

Herbekijk: Frans Debaillie om het leven gebracht

Quote Het is heel jammerlijk wat daar gebeurd is, maar dat staat los van dit aanbod vastgoedmakelaar Frédéric Prévost

Een lugubere geschiedenis uit een nog niet zo ver verleden dus, maar dat schrikt geïnteresseerde kopers niet af. “Het is heel jammerlijk wat daar gebeurd is, maar dat staat los van dit aanbod, in één van de mooiste residentiële buurten van Kortrijk. Het kasteel en domein staan nog maar enkele dagen te koop, maar er is al veel interesse, zonder er verder in detail over te gaan”, zegt Frédéric Prévost van Sotheby’s.

Quote Het landhuis heeft een unieke stijl, zeg maar neo-Vlaam­se-renaissan­ce Frédéric Prévost

Hoog Mosscher, nu in een prachtige groene woonwijk op de rand van het stadscentrum, was één van de belangrijkste heerlijkheden van Kortrijk. De hoeve, die tot de twaalfde eeuw terug gaat, werd in de negentiende eeuw als buitenverblijf ingericht. Een bom trof het op 15 maart 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met dramatische afloop, want er kwamen toen zes kinderen en een huishoudster om. Het werd in 1946 heropgebouwd, naar een ontwerp van architect Jan Boucquillon. “Het heeft een unieke stijl, zeg maar neo-Vlaamse-renaissance. Het pand is heel ruim, met opvallend hoge plafonds”, zegt Frédéric Prévost.

Volledig scherm De toegangspoort bij het landhuis © Henk Deleu

Het landhuis heeft een grote woonkamer en ontvangstruimte met grote open haard. Op de eerste verdieping heb je een nachthal met tien slaapkamers en twee badkamers, een master suite met terras en een ruime zolder. Onder het landhuis zit een kelder van bijna 1.000 vierkante meter. Er zijn ook vier garages. Het landhuis is omgeven door een grote tuin, op een perceel van ruim 7.250 vierkante meter. Het domein omvat ook een met water gevulde gracht, met brugje. Verder opmerkelijk op het domein zijn de vele charmante, oudere bomen. Eén minpunt, er is best wel wat werk om de energieprestatie van het landhuis te verbeteren.

Guldensporenslag

Het domein heeft een bijzonder rijke geschiedenis. “Wie het boek de Leeuw van Vlaanderen gelezen heeft, zal zich misschien herinneren hoe de toenmalige Heer van Hoog Mosscher de Fransen via beekjes Kortrijk binnenloodste, op wat toen uiteindelijk leidde tot de Guldensporenslag in 1302. De graaf van Vlaanderen heeft de Heer van Hoog Mosscher daar nadien zwaar voor beboet. Ook interessant is hoe volgens de overlevering graaf Diederik van den Elzas na een kruistocht in 1150 het Heilig Bloed uit Jerusalem meenam. En hoe hij op de terugweg naar Brugge halt hield in Kortrijk, om te blijven slapen in de hoeve Hoog Mosscher”, aldus Prévost.

Meer info over het landhuis: klik hier.

Volledig scherm De achterkant van het landhuis, tijdens het onderzoek na de moord © Henk Deleu

Volledig scherm De gracht en de charmante bomen, bij het landhuis © Henk Deleu