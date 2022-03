Taxi Dominic gooit handdoek in de ring: “Te moeilijk om kwalitatief personeel te vinden”

Kortrijk/DeerlijkTaxi Dominic, met vaste standplaats in Kortrijk, is na twee jaar gestopt. “Het is te moeilijk om kwalitatief personeel te vinden, terwijl ik het lastig had met de soms oneerlijke concurrentie in de sector”, vertelt Dominic Creus (46) uit Deerlijk.