Tattoo Mike maakt grappig filmpje over nukkige fietslift van nieuwe Reepbrug

Nadat de fietslift dinsdagochtend defect bleek te zijn, lichtte de Vlaamse Waterweg Kone in. De liftfirma ging ter plaatse, om het euvel weg te werken. De kabel van de lift bleek niet honderd procent correct afgesteld te zijn. Toch was ook dinsdagavond de fietslift nog even buiten dienst, zo stelde Tattoo Mike vast. Sinds woensdagochtend vroeg werkt de lift weer gewoon, zo stelden we zelf vast na even ter plaatse te zijn geweest.

Het stadsbestuur van Team Burgemeester, Vooruit en N-VA ziet dat anders. Eerder al stelde schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) het volgende: “De fietslift is net een extra troef, want de Reepbrug versterkt het stedelijk fietsnetwerk. Het is, samen met de realisatie van een nieuwe fietsdoorsteek tussen de voet van de Reepbrug in de Reepkaai en de Budastraat, een goed alternatief voor als de Budabrug afgesloten is”, aldus Weydts. Probleem is evenwel dat die Budabrug, een tafelbrug, sinds de ingebruikname begin 2015 al ruim honderd keer defect was. Bij Groen vrezen ze dat de Reepbrug een even groot zorgenkind wordt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.