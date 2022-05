Tattoo-artieste Cindy (46) brengt Indonesische collega’s naar Kortrijk: “Event is ode aan mijn vader, we waren hem bijna kwijt”

KortrijkDe Ink-Town Tattoo Convention komt er aan, met 120 (inter)nationale artiesten in Kortrijk Xpo op zaterdag 14 en zondag 15 mei. Blikvanger is een indodorp met zes Indonesische artiesten. Een bewuste keuze van organisatrice Cindy Frey (46) van Cindy Frey Tattoo Studio. Het is een ode aan haar vader, die uit Indonesië afkomstig is. “Papa verdient dat, hij deed alles voor zijn kinderen. We waren hem bijna kwijt, na zware darm- en maagproblemen”, zegt Cindy Frey.

Ronny Frey (74), vader van Cindy, is eregast op de tweede editie van de Ink-Town Tattoo Convention. Al hing zijn komst aan een zijden draadje. “Papa werd zes weken geleden heel ziek, door een ontsteking van de darmen en een maagzweer, mogelijk het gevolg van een eerdere coronabesmetting. Hij kon geen voedsel binnenhouden, vermagerde vijftien kilogram in een maand en werd drie keer opgenomen in het ziekenhuis. Hij hoestte voortdurend, was duizelig, had last van braakneigingen en hallucinaties en zag af door pijn in zijn buik en keel. We dachten dat we hem kwijt waren omdat het zo slecht met hem ging.”

Het gaat nu beter, waardoor Ronny toch naar Ink-Town komt. Hij is supertrots op dochter Cindy. “Hij was eerst tegen tattoos, hij vond dat ze mijn lichaam verpesten. Maar hij stelde zijn mening bij. Hij vindt het mooi nu, hij verdedigt mijn werk. Zo liet hij, toen ik zwanger was, een paradijsvogel van Nieuw-Guinea op zijn arm zetten, waar hij nog woonde”, vertelt Cindy Frey.

Volledig scherm Cindy Frey, samen met haar papa Ronny © RV

Quote Papa leerde me om altijd in jezelf te geloven. Durf organise­ren, zonder angst. Do it yourself en wacht niet op anderen. En wees altijd beleefd en dankbaar Cindy Frey

Indonesische gastvrijheid

De in Surabaya geboren Ronny Frey verliet in 1958, toen hij 10 jaar was, met zijn familie het toen onrustige Indonesië. Hij stichtte later een gezin in de buurt Lindel in Overpelt (het huidige Pelt, nvdr.) in Limburg. “Ik ben mijn vader dankbaar. Dankzij hem groeide ik met die typische Indonesische gastvrijheid op. Zo mochten klanten van mijn vader, die garagist was, altijd iets drinken of blijven eten. Ik ben verder opgevoed met Indonesisch eten, rijst met bami. We aten maar tweewekelijks frietjes. Papa was heel streng, maar hij gaf ons veel liefde en deed alles voor zijn kinderen. Hij leerde me dat iedereen gelijk is, ook de koning gaat naar het toilet, en dat je altijd in jezelf moet geloven. Durf iets te organiseren, zonder angst. Do it yourself en wacht niet op anderen. En wees altijd beleefd en dankbaar”, zegt Cindy.

Die levensvisie inspireert Cindy Frey ook om de Ink-Town Tattoo Convention te houden. De tweede editie wordt uniek, door de komst van zes Indonesische artiesten. Zo slaagt Cindy erin om Durga Tattoo naar Xpo te brengen. Durga, die in Berlijn woont, is beroemd in Indonesië, omdat hij er mee voor zorgt dat eeuwenoude tradities van de Mentawaistam in het westen van Sumatra blijven bestaan. Durga is gespecialiseerd in hand tapped tattoos: stokjes gebruiken om inkt in een huid te doen dringen, zonder machines. Andere Indonesische artiesten zijn Ipin Lattatu, David Francky Kalalo, Ade Itameda, Andri Steelink en Ryan Tattooing.

Volledig scherm Cindy Frey is al helemaal in Indonesische sferen © Henk Deleu

Quote Met de opbrengst van de verkoop van de t-shirts van Ade Itameda steunen we Kultura Indonesia, een vereniging die ervoor zorgt dat ook arme Indonesi­sche mensen aandacht kunnen blijven hebben voor hun cultuur en tradities Cindy Frey

“We gaan back to the roots, met oudere tools, maar het is meer dan dat”, zegt Cindy. Zo bewonder je op Ink-Town traditionele Indonesische schilderijen, komen Indonesische meisjes van de Kortrijkse vereniging Sahabat Indonesia dansen, is er akoestische muziek uit Indonesië te horen, vind je er streetwear t-shirts met een Indonesisch design van Trong Bui, ontwierp Ade Itameda t-shirts met de Broeltorens op Indonesische wijze op, en nog veel meer. “Met de opbrengst van de verkoop van de t-shirts van Ade Itameda steunen we Kultura Indonesia, een vereniging die er voor zorgt dat ook arme Indonesische mensen aandacht kunnen blijven hebben voor hun cultuur en tradities”, vertelt Cindy.