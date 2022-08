Tatoeëerder Cindy Frey wordt na 10 jaar weer rockfotograaf: “In mijn hoofd begon ik weer beelden te maken”

Cindy Frey begon in 2004 eerder toevallig rockartiesten te fotograferen. “Ik bereidde in die periode vegetarische maaltijden voor heel wat bands op concerten. Veel van die mannen begonnen te praten over hun leven. Ik kreeg hen op een ander manier te zien dan het publiek. Om een blijvende herinnering te hebben, konden ze iets schrijven in een boekje. Ik kleefde daar toen een foto bij en zo begon het eigenlijk.” Cindy maakte toen vooral snapshots. “Ik zag iets en drukte af. Veel nadenken deed ik niet”, lacht ze. Haar foto’s vielen op en voor ze het wist was ze professioneel bezig. Ze leerde de stiel als autodidact, met boeken en via het internet.