’t Koningshof houdt voor het eerst hoffeesten op Bissegemplaats

Al 19.000 Kortrijkza­nen tekenden voor Allemaal Digitaal in, aanbod vernieuwt en breidt uit: “Elke inwoner beschermen in digitale wereld”

Om de digitale (r)evolutie bij te benen - zo wordt om een slechte kant te belichten geraffineerde spam herkennen steeds moeilijker - verbreedt en vernieuwt de stad Kortrijk het aanbod van Allemaal Digitaal, goed voor een investering van de stad van 600.000 euro sinds begin 2019. “Iedereen moet mee om vooruit te gaan en beschermd te zijn in de digitale wereld”, zegt bevoegd schepen Philippe De Coene (Vooruit). Er is een actieplan. We halen er de blikvangers uit.