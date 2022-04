't Hemelhof in Kortrijk serveert beste terrine van België: “We zijn een vergeten gastronomische parel”

Restaurant ’t Hemelhof is al dertig jaar een familiezaak, aan de rand van de stad, in de Brugsesteenweg 123. “We zijn bekend voor onze seizoensgebonden keuken, met streekproducten. We zijn toch een beetje een vergeten gastronomische parel in Kortrijk. We hebben hier trouwens ook een mooie feestzaal en tuin”, vertelt chef-kok Frederic De Mets (30). Om ‘t Hemelhof in de kijker te zetten en eens een nieuwe uitdaging aan te gaan, nam de chef-kok deel aan een wedstrijd van de horecavereniging Culibel en de Oostduinkerkse koninklijke orde van de paardevisser om na te gaan wie in ons land de beste terrine serveert. Het team van ‘t Hemelhof won eind maart de finale van de wedstrijd, in Salons Saint Germain in Diksmuide. Culibel organiseerde voor het eerst de wedstrijd.