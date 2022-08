Supportersclub viert zondag mooi resultaat van Stoffel Vandoorne op WK Formule E

Vandoorne staat op dit moment op de eerste plaats in die wedstrijd. Hij rijdt morgen om 9 uur en zondag om 9 uur. Hij is nu al zeker van een podiumplaats, maar iedereen hoopt uiteraard op die eerste plaats. Sowieso is er dus reden om te vieren, vindt de Stoffel Vandoorne Official Supporters Club. Het feestje met een hapje en drankje gaat door in Worldkarts langs de Spinnerijkaai. Aanwezigheid bevestigen moet ten laatste op zaterdag 13 augustus via pat.vandoorne@proximus.be.