Supercar Tour mikt op 80 deelnemers, eendaagse rally start op luchthaven

Kortrijk Hondje Bruno overleden na doodschop: “Zijn kaakbeen was aan twee kanten gebroken. Wie doet nu zoiets gruwelijks?”

In de wijk Venning in Kortrijk is woensdag hondje Bruno overleden na een doodschop. Bruno was de 6 maanden oude pup van Rita Debeuf (62). Ze verdenkt buurtbewoners en diende klacht in bij de politie. Haar zoon Bjorn organiseert zaterdag op de Venning een wandeling voor hondenbaasjes tegen zinloos dierengeweld. “Ik voel me al drie dagen slecht. Het is hier geen leven meer”, aldus Rita. Opgelet: de beelden onderaan kunnen als schokkend worden ervaren.

27 augustus