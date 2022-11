Sun (35) en Evelyn (41) openen alternatief rockcafé @Fundum: “Uniek in ons genre, tot diep in de nacht”

@Fundum bevindt zich waar alternatief muziekcafé Den Deugniet was. Uitbaters Ann ‘Moedre’ Stevens (56) en Peter ‘Steeni’ Vandersteene (56) uit Anzegem namen er afscheid van. Het was in Den Deugniet dat Sun Naert en Evelyn Devos elkaar leerden kennen. Het klikte meteen omdat ze allebei de alternatieve scene koesteren en willen versterken. “We gaan maandelijks of misschien tweewekelijks optredens houden in @Fundum, in een goede verstandhouding met de buurtbewoners. Die tevreden zijn dat het café nieuw leven ingeblazen wordt. Want het is een kroeg, het pand is eigendom van brouwerij Omer Vander Ghinste, met een lange geschiedenis. Zo herinneren mensen zich wellicht café De Biechtstoel, uitgebaat door Claude Sanctobin (van 1986 tot 2007, red.).”

De opgeknapte gevel van café @Fundum, in de Lange-Brugstraat in Kortrijk

De brouwerij liet de gevel opknappen om de start van @Fundum te ondersteunen, mooie lichtreclame van Bockor inbegrepen. Een Bockor pils kost 2,50 euro in @Fundum. Sun Naert en Evelyn Devos gingen binnen aan de slag. De zaak is netjes opgefrist, geschilderd en gepoetst. Er is een nieuwe muziekinstallatie en het podium achteraan het café is wat ingekort, om het ruimer te maken. Er is ook nieuw meubilair. De opening van @Fundum op zaterdag 5 november was meteen een voltreffer met optredens van Röt Stewart, The Dirty Scums en Chiff Chaffs, gevolgd door een live set van dj Devin. Het café zat afgeladen vol.

“We combineren de uitbating van @Fundum met onze vaste job”, zeggen de vrienden. Sun Naert werkt als machineoperator bij Delorge Textile Recycling in Gullegem, Evelyn Devos is orderpicker bij specialist voor de zorgsector Hysop in Kuurne. Ze hebben allebei ervaring in de alternatieve scene. Zo is Sun bijvoorbeeld een trouwe medewerker van de festivals Ratrock en Alcatraz, terwijl hij vroeger ook actief was in de legendarische muziektempel The Pit’s. Evelyn Devos is ook vrijwilliger bij Ratrock en Alcatraz. “We hebben veel vrienden die in bands spelen, wat het handiger maakt om hen te boeken, voor een optreden in @Fundum. We gaan er alles aan doen om er een goed draaiend café van te maken. De eerste reacties zijn positief”, vertellen de vrienden.

De opening op zaterdag 5 november was een voltreffer

Alternatief rockcafé @Fundum in de Lange-Brugstraat 47, in het apenstaartje van het logo zit een Omer glas verwerkt, is telkens open op vrijdag van 18 tot 5 uur, op zaterdag van 16 tot 5 uur en op zondag van 14 tot 23 uur. Meer info en updates over optredens vind je op de Facebookpagina AdFundum.

Het optreden van Röt Stewart tijdens de openingsavond

Het optreden van The Dirty Scums tijdens de openingsavond

Het optreden van Chiff Chaffs tijdens de openingsavond

De opgeknapte gevel van het café

