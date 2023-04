‘Sturm der Liebe’-sterren komen signeren in winkelcentrum K

KIJK. Mathieu van der Poel uit de bol met dj-duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst in dancing Diedjies, na Pa­rijs-Rou­baix winst

Natuurlijk vloekten we allemaal toen een lekke band op Carrefour de l’Arbre een einde maakte aan de Parijs-Roubaix droom van Wout van Aert, maar wat een toprenner is die Mathieu van der Poel. En stoom afblazen kan de Nederlander ook, zo bleek zondagnacht in dancing Diedjies in Kuurne.