Stunt met vlaskano bijna in vaarwater Caaap triatlon: “Gelukkig liet de scheepvaartpolitie ons door”

Danny Veys (52) uit Marke en Francis Soenen (53) uit Roeselare varen op 18 juni 131 kilometer de Leie af, in een zelfgebouwde vlaskano . Zondag kort voor 14.30 uur zag het er even penibel uit, nabij de Ronde van Vlaanderen- en Noordbrug in Kortrijk. Waar op dat moment ook net de Caaap triatlon aanvatte .

De tocht met de vlaskano vatte voor dag en dauw om 5.15 uur in Aire-sur-la-Lys aan. Danny Veys en Francis Soenen hielden zondagnamiddag een stuk over halfweg even halt ter hoogte van museum Texture in Kortrijk, voor een pauze van zo’n tien minuten. Bijna zaten ze er in het vaarwater van de Caaap triatlon. “Gelukkig liet de scheepvaartpolitie ons nog net door, we hinderden nooit de triatleten”, vertelt Francis Soenen.

Net op dat moment vatte ook de Caaap triatlon aan.

Armentiè­res in Noord-Frank­rijk was het moeilijkst, daar gebruikten we touwen om de kano uit en weer in het water te krijgen Francis Soenen

“De dag begon met regen in Noord-Frankrijk. Het loopt lastiger dan verwacht omdat er weinig stroming op de Leie zit, waardoor we harder moeten peddelen. Onderweg wacht(t)en ons negen sluizen, waar we onze kano steeds uit het water moeten halen en er weer in, vaak tussen de netels. Armentières in Noord-Frankrijk was het moeilijkst, daar gebruikten we touwen om de kano uit en weer in het water te krijgen.”

Danny Veys en Francis Soenen pauzeerden even, ter hoogte van het museum Texture.

Hopelijk onweert het niet zondag­avond, niet ideaal met peddels in carbon Francis Soenen

De kanovaarders genieten van het landschap. “De Leie is een mooie rivier. Zeker dicht bij de bron, daar zit je echt midden in het groen. Een ‘support team’ volgt ons, om ons te bevoorraden met onder meer powerbars van vijgen en energiegels. Onderschat de warmte niet, het is regelmatig water op ons hoofd deppen, om ons hoofd koel te houden… Hopelijk onweert het niet zondagavond, niet ideaal met peddels in carbon”, glimlacht Francis Soenen.

Francis Soenen (links) en Danny Veys, ter hoogte van het museum Texture.

De bedoeling is om zondagavond aan te komen bij de passantenhaven Portus Ganda in Gent. “Wanneer weten we niet precies. Het hangt onder meer af van hoeveel pleziervaart er ons nog kruist onderweg, zoals op de sterk meanderende oude Leie in Deinze”, aldus Francis Soenen.

De duursporters schenken nadien hun vlaskano aan de collectie van het museum Texture in Kortrijk.

Beeld van de triatlon, met eerst 1.000 meter zwemmen op de Leie, tot aan de Broeltorens.

En weg zijn Danny Veys en Francis Soenen weer. Op naar Gent!

