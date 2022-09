Stunt: bon van 5.000 euro te winnen van Crinkles Home en meubelmerk Camerich

Kortrijk Interne­ring voor jongeman (23) die eigen flat in brand stak en slagen uitdeelde aan personeel NMBS

De 23-jarige jongeman die op zes juli vorig jaar zijn flat in brand stak in de Zwevegemsestraat en in juni slagen uitdeelde aan een personeelslid van de NMBS, had geen controle over zijn daden. Tot die conclusie kwam een psychiater die bij de jongemaman langsging. De rechter sprak woensdag dan ook de internering uit.

22 september