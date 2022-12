Studio Brussel strijkt neer op ’t Plein: “Superdankbaar dat de zender hier zijn tenten opzet”

kortrijkAftellen naar de ‘Tijdloze’ kan vanaf vandaag op ’t Plein in Kortrijk. De radiostudio van Studio Brussel strijkt er de hele werkweek neer. Overdag wordt er radio gemaakt, ’s avonds kan je de dansbenen losgooien op het afterwork-event ‘De Tijdloze Dansant’. “We zijn heel dankbaar dat we StuBru hier bij ons te gast hebben”, zegt Nina Manderick van café ’t Plein.

Volledig scherm “Veel kans dat we hier nog eens terugkeren later deze week”, lacht Ilias Addarkaoui, die met enkele vrienden had afgesproken. © Henk Deleu

Kortrijk blijkt zo stilaan een favoriete plek te zijn voor radiozender Studio Brussel. Sinds 2019 is het al de derde keer dat de zender in de stad neerstrijkt: drie jaar na de Warmste Week op het Nelson Mandelaplein, en nog geen jaar na de Week van de Belgische Muziek in de Leiestraat, heeft Studio Brussel nu opnieuw zijn tenten opgezet in Kortrijk.

Volledig scherm Nina Manderick van café ’t Plein. © Henk Deleu

De StuBru-luisteraars brachten enkele weken geleden massaal hun stem uit voor de eindejaarslijst De Tijdloze 100. Deze week wordt afgeteld naar die Tijdloze, en dat gebeurt vanuit een studio op ’t Plein in Kortijk. De Tijdloze presentatoren worden bijgestaan door gastpresentatoren zoals Bart Cannaerts, Amelie Albrecht, Fatma Taspinar, Merol, Selah Sue, Frank Vanderlinden, Thibault Christiaensen, Joris Hessels, Tine Embrechts, Joke Emmers, Willliam Boeva, Elodie Ouedraogo, Riadh Bahri, Jeroen Perceval en Dominique Persoone. Vandaag zat bijvoorbeeld onder meer Amelie Albrecht in de gaststoel.

Volledig scherm Ursy Pattyn © Henk Deleu

Nieuwsgierigen kunnen overdag een kijkje nemen bij de studio. Elke avond is er een afterwork-event ‘De Tijdloze Dansant’, waarbij een dj voor een streepje muziek zorgt. Café ’t Plein mag door de komst van Studio Brussel heel wat extra klanten verwelkomen. “We hadden door het minder mooie weer de voorbije dagen gedacht dat er niet veel volk zou komen, maar we zijn fout’, zeggen Nina Manderick en Ursy Pattyn. “Het is echt al de hele dag gezellig druk.”

Volledig scherm De Tijdloze © Henk Deleu

“We hebben speciaal voor de passage van Studio Brussel voor ontbijt- en lunchplankjes gezorgd”, zegt Ursy. “Heel eenvoudig en ‘tijdloos’ hoor: bijvoorbeeld een croissantje voor ’s morgens en een croque monsieur ’s middags.” De dames zijn blij dat Studio Brussel ‘hun’ stadspark als stek heeft uitgekozen. “We zijn heel erg dankbaar”, zegt Nina. “En de opstelling van Studio Brussel gaat heel mooi op in de rest van het park. Supertof.”

Volledig scherm De Tijdloze © Henk Deleu

Heel wat inwoners waren op deze eerste dag al eens afgezakt naar de radiostudio. “Veel kans dat we hier nog eens terugkeren later deze week”, lacht Ilias Addarkaoui, die met enkele vrienden had afgesproken. “Ideaal toch: samenkomen met enkele vrienden, iets drinken, en goeie muziek op de achtergrond.”

“Ons kan je hier sowieso regelmatig vinden, bij café ’t Plein”, zeggen Elynn Vandorpe, Heleen Deock, Olivier Vermeere, Anne Deblaere en Jonas Noppe. “Wij wonen hier vlakbij, en het is ons stamcafé. Het is echt heel leuk dat Studio Brussel hier nu op onze favoriete plek komt uitzenden. Een leuk initiatief, hoe meer initiatieven hoe beter voor de horeca. En ja, we komen later deze week zeker nog terug.”

Volledig scherm De Tijdloze © Henk Deleu

Volledig scherm De Tijdloze © Henk Deleu

