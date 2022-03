Studies bekijken heraanleg Oudenaardsesteenweg aan Evolis, waar mogelijk nieuw stadion KV Kortrijk komt

Kortrijk Personeels­uit­val in AZ Groeninge neemt toe door stijgende covid- en influenza­cij­fers

Tien procent van het personeel van het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge is afwezig. “Om thuis uit te zieken, telkens ongeveer de helft door corona of influenza. Het zit in stijgende lijn en het verhoogt de druk op ons personeel. Toch komt de normale werking niet in het gedrang. Er worden geen ingrepen uitgesteld”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

