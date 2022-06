Studentencafés Barsol en Den Bross houden tóch High Fest: Niet op N50, wel op Vives-campus

Rapste meter van ‘t Hoge

Maar niet getreurd, want tóch is er een High Fest. De organisatoren slaagden er in om in allerijl het geweer van schouder te veranderen. “We mogen op de campus van de hogeschool Vives het pleintje naast STUVO gebruiken, met dank aan de medewerking en toestemming van algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx”, zegt Lars Alleweireldt van Barsol. Het feest start er komende donderdag vanaf 13 uur, met een XXL terras en veel bier. Om 16 uur is er de wedstrijd ‘de rapste meter bier’ van ’t Hoge, met teams per twee van alle studentenclubs.