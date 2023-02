Studenten stalen 34 jaar geleden bronzen Guido Gezelle in Kortrijk: Huidig beeld krijgt nu restauratie

Marke Geniet van massage met zicht op Vlaamse gaai en oude eik: Beatrice (43) opent StudioWoud midden de natuur

Zuid-West-Vlaanderen is een massagepraktijk in een unieke setting rijker. In Marke is StudioWoud geopend, met zicht op een oase van groen. “Energetisch probeer ik aan te voelen hoe een persoon zich voelt, hoe ik hij of zij in een diepe rust kan proberen te brengen. Ook de omgeving speelt hier een rol bij”, zegt Beatrice Wietendaele (42). Hoe zet ze tien jaar ervaring als massagetherapeute in?