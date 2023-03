Studenten organiseren talentendag voor jonge sporters op KV Kortrijk: “Niet alleen testen, maar ook een beetje plezier beleven”

Vijf studenten die aan Howest in Brugge de richting sport & bewegen volgen, organiseerden afgelopen zondag een KVK Talentday. “We moeten voor school zelf een event op poten zetten en als voetballiefhebbers rijpte het idee om een talentendag op poten te zetten”, zegt Bram Buyle (22) uit Diksmuide, die tussen haakjes voor elke thuiswedstrijd van KVK naar Kortrijk komt. “KVK doet dat niet zelf en ze deden graag mee met ons. Het werd een sportevent voor kinderen van U7 tot U12. We zoeken jongeren die uitblinken en eventueel deze maand nog kunnen testen bij KV Kortrijk. In totaal schreven zich van overal in West-Vlaanderen een 100-tal kinderen in om deel te nemen aan de dag.” De jonge sporters leggen verschillende proeven af: er was onder meer een lenigheids- en snelheidstest. “Ook kijken we naar hun doelgerichtheid en hun technisch kunnen”, aldus Bram. “Het was echter ook de bedoeling dat de kinderen wat plezier beleefden aan de dag, er was dus wat randanimatie voorzien.”