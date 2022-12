StuBru komt (alweer) naar Kortrijk: aftellen naar de Tijdloze kan op ‘t Plein, met elke dag een afterworkfeestje

Nieuwpoort Steve Rousseau, halfbroer van, en compagnon openen beachbar in Nieuwpoort: “Wie weet komt Conner er wel eens pintjes tappen”

Steve Rousseau (50), halfbroer van Vooruit-voorzitter Conner en zoon van Nieuwpoorts gemeenteraadslid Jo, opent in maart voor het eerst een beachbar bij het Leopoldplein in Nieuwpoort. Hij doet dat samen met zijn kameraad Lode Lefevre (49). De roots van beiden liggen in die kuststad. “Al toen we als jobstudenten werkten in vakantiecentrum De Barkentijn, waarvan mijn vader directeur was, droomden we hier van”, glimlacht Steve. Voor de concessie betaalden ze een fors bedrag.

