Strijd om Antwerpse Boekenbeurs barst los, na Kortrijk toont ook Gent interesse

Kortrijk “We zien meer 40- en 50-plus­sers op intensieve zorg”: AZ Groeninge houdt hart vast voor derde coronagolf

2 maart Het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk is alert voor een mogelijke derde coronagolf. Er zijn verontrustende signalen. “Zo zien we hoe ook jongere mensen, dan heb ik het over 40- en 50-plussers, vaker zwaar ziek worden en intensieve zorg nodig hebben”, zegt medisch directeur Serge Vanderschueren. Er is ook goed nieuws: binnenkort is al het ziekenhuispersoneel gevaccineerd.