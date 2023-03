STRAFPLEITERS. Afscheidnemende Chris Vandenbogaerde (70) en dochter Julie (43) delen hun passie: “De juwelier die een inbreker doodschoot... Ik had meteen veel sympathie voor die jongen”

“Soms was de pijn zo ondraag­lijk dat ik amper kon functione­ren”: Vaidi (34) schenkt lotgenoten met endometrio­se gratis fotoshoot

“Als tiener had ik last van pijnlijke maandstonden, maar de gynaecoloog zag er geen groot probleem in.” Een op tien vrouwen lijdt aan endometriose. Toch is de kans eerder klein dat de chronische aandoening bij u een belletje doet rinkelen. Daar wil Vaidi Plovie (34) uit Ingelmunster verandering in brengen. Ze onderging al verschillende operaties en zelfs een kunstmatige menopauze, niet simpel voor een vrouw met een kinderwens. Ontdek hier hoe ze al twintig jaar de strijd aangaat met de ziekte en zich nu ook wil inzetten voor haar lotgenoten.