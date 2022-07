Strafpleiter Thomas Vandemeulebroucke houdt van assisen: “Advocaat zijn is pure emotie, met piekende hartslagen, je wordt geliefd of gehaat”

Kortrijk Jong N-VA 1302 lanceert eigen bier: Liebaard, het spoor bijster!

De jongerenafdeling van N-VA in Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Kuurne heeft een eigen blond bier gelanceerd. Liebaard, goed voor een alcoholgehalte van 7,2 procent, is een zomerse blend van citroen en verschillende kruiden. Het is lokaal gebrouwen en blijft zo trouw aan de Vlaamse roots. De slagzin ‘Het spoor bijster’ verwijst ludiek naar de Guldensporenslag en de gulden sporen.

12 juli