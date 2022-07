Strafpleiter Thomas Vandemeulebroucke: “Advocaat zijn is pure emotie, met piekende hartslagen, je wordt geliefd of gehaat.”

Kortrijk/Kuurne/Lauwe1,93 meter groot en 116 kilogram droog aan de haak, ex-(kick-)bokser, -karateka, -judoka en beoefenaar van Braziliaanse jiujitsu, verzot op snelle auto’s, rode wijn en diepzeeduiken maar ook vader van vier kinderen. Thomas Vandemeulebroucke (42) uit Heule (Kortrijk) is allesbehalve het prototype van een advocaat. Door zijn getrainde lichaam maar ook zijn no-nonsense stijl gaat geen enkele passage in een gerechtsgebouw in Vlaanderen onopgemerkt voorbij. “Ik hoop gewoon dat diegenen die mij kennen, weten dat ik een goede gast ben. Al besef ik dat er altijd mensen zullen zijn die mijn kop niet kunnen zien.” De toon is gezet voor een goed gesprek.