Straf met uitstel voor Syrische mensensmokkelaar die werd tegengehouden door kapot achterlicht

KortrijkEen 42-jarige Syriër uit Duitsland heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden cel met uitstel gekregen voor mensensmokkel. Mazen A. werd door de politie in Marke langs de kant gezet omdat hij rondreed met een kapot achterlicht. In z’n wagen werden naast 28 reddingsvesten ook 2 opblaasbare bootjes aangetroffen.

Mazen A. werd op 19 november vorig jaar tegengehouden door de federale wegpolitie aan het Shell-tankstation in Marke. Hij was in opdracht van mensensmokkelaars vanuit Duitsland onderweg naar Noord-Frankrijk. De agenten merkten het voertuig van de Syriër op, omdat één van de achterlichten defect was. Volgens het parket reed de man ook sneller dan toegelaten. In z’n Audi Q7 werden uiteindelijk 2 opblaasbare boten, een buitenboordmotor, 28 reddingsvesten en 2 volle jerrycans aangetroffen.

Werk kwijt

De Syriër bekende tijdens z’n verhoor dat hij 200 euro had gekregen voor het transport. Volgens het parket wist de man maar al te goed wat hij aan het vervoeren was. “Uit beelden van ANPR-camera’s en telefonieonderzoek bleek dat de beklaagde de dagen voordien al meermaals dezelfde route had afgelegd”, vertelde procureur Frank Demeester.

Volgens de verdediging was Mazen A. in Duitsland zijn werk kwijtgeraakt. Hij kwam financieel moeilijk rond en ging daarom in op het voorstel van een kennis om materiaal te transporteren. “Mijn cliënt is echter niet de grote smokkelaar die zich verrijkt op de kap van de zwakkeren in de samenleving”, pleitte meester Ine Lievens. “Hij is zelf ooit uit Syrië gevlucht per boot en kent de situatie dus. Er had bij hem een belletje moeten rinkelen.”

LEES OOK: