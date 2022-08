“Stoffel is een topkerel, hij verdient alle succes!” Supporters vieren wereldtitel van hun held in karting in Kortrijk

kortrijk“Zie je wel, in Formule E komt talent bovendrijven.” Superfier zijn de supporters op hun held Stoffel Vandoorne. Vanmiddag bouwden ze samen een feestje in WorldKarts Kortrijk om zijn wereldtitel te vieren. Een feestje dat nota bene al langer vaststond. “Het was zeker dat hij vandaag op het podium zou belanden, en dat was sowieso al een reden om te vieren, he?”

Volledig scherm Stoffel Vandoorne kroonde zich vandaag tot wereldkampioen in de formule E, een autosportklasse met enkel elektrische auto's. © Photo News

De vader van Stoffel Vandoorne, Pat Vandoorne, was een van de organisatoren van dit supportersfeestje. “Stoffel heeft een vaste kern met supporters, die geregeld wel eens afzakken naar een van zijn races”, vertelt Pat. “We hadden het al langer gezegd onderling: als hij ooit wereldkampioen wordt, dan drinken we daar één op, he. Dus ja, dat is vandaag.”

Pat is uiteraard fier als een gieter op zijn zoon. “Of ik heb kunnen slapen vannacht? Neen, hij moest onder meer rijden om 2 uur en 4 uur ’s nachts. Ik heb uiteraard live gekeken en tussendoor wat proberen slapen, maar ik was eerlijk gezegd meer bezig met punten tellen en rekenen dan om echt tot rust te kunnen komen. Hoe hij het er ook zou vanaf brengen vandaag, het was sowieso een prachtig resultaat. Maar dat hij effectief wereldkampioen is kunnen worden is uiteraard prachtig. Het héle seizoen lang zo regelmatig presteren, dat is echt straf.”

Volledig scherm Pat Vandoorne (centraal in het wit hemd) is apetrots op zijn zoon. Hij mocht ook fellicitaties in ontvangst nemen. © Henk Deleu

Stoffel woont al jaren in Monaco in functie van zijn carrière, dus érg veel ziet zijn vader Pat hem niet. “Maar ik heb hem wel al kort gehoord vandaag om hem te feliciteren. De oorspronkelijke euforie was al wat gaan liggen, maar hij was uiteraard nog héél blij met zijn prestatie. Hij moest nog naar een gala vanavond, vertelde hij, waar hij als winnaar gehuldigd zou worden.”

Dat hij wereldkampioen is geworden in Formule E is een opsteker voor zijn toch wel wat ontgoochelende passage in Formule 1. “Maar hij kijkt daar positief op terug, hoor. De kans krijgen om Formule 1 te kunnen rijden, dat was zijn droom, en dat heeft hij kunnen doen. Absoluut niet evident voor een jongen van eenvoudige komaf. Er is zoveel geld mee gemoeid in die sport, maar hij heeft alles bereikt door zijn talent. Of hij nog wil terugkeren naar de Formule 1? Ik denk dat hij enkel nog terugkeert naar de Formule 1 als hij bij een topteam kan rijden, waarbij hij alle kansen krijgt die hij verdient.”

Volledig scherm David Veranneman en Koen Maesele. “ In Formule E hengt het véél meer af van het talent van wie achter het stuur zit. In Formule E komt talent bovendrijven. Dat van Stoffel dus.” © Henk Deleu

En dat hij kansen verdient, daar zijn zijn supporters 100% van overtuigd. “Er zijn heel weinig piloten uit de Formule 1 die het goed doen in de Formule E”, zeggen David Veranneman en Koen Maesele. “Dat komt omdat technologie bij Formule 1 in een grote mate de prestaties en resultaten bepaalt. In Formule E hangt het véél meer af van het talent van wie achter het stuur zit. In Formule E komt talent bovendrijven. Dat van Stoffel dus.”

Binnenkort regelt papa Pat nog een meet en greet voor zijn fans in Kortrijk, belooft hij. De karting in Kortrijk is ook de plek waar het allemaal begon voor het talent uit Rumbeke. “Stoffel is echt een topkerel”, zeggen David en Koen. “Voeten op de grond, nog altijd. En hij maakt áltijd tijd voor zijn fans. Hij verdient echt alle succes.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.