Stijn Vlaeminck van VeloVeilig Vlaanderen bezoekt Kortrijk: “Grote voorstander van fietszones”

Meer over VeloVeilig Vlaanderen lees je in dit dossier.

Hoe maken we samen Vlaanderen VeloVeilig? Dat is de vraag die HLN samen met alle fietsers in het grootste fietsonderzoek ooit wil beantwoorden.

In het stadscentrum van Kortrijk werd in juni 2019 de eerste fietszone van België geopend. Eerst met 74 fietsstraten, later kwam daar nog de Overleiestraat bij. Fietsers hebben er altijd voorrang en mogen in het midden van hun rijvak fietsen. Auto’s mogen geen fietsers inhalen en de maximumsnelheid ligt op 30 kilometer per uur. Er was eerst terughoudendheid rond die fietszone bij een deel van de bevolking, maar de voorbije jaren nam de tegenstand steeds meer af. En dat is maar goed ook, volgens Stijn Vlaeminck.

Volledig scherm Welkom in de fietszone. Het is overal te zien in de binnenstad, zoals hier in de Overleiestraat © Florian Van Eenoo Photo News

“Ik ben een grote voorstander van fietszones, waar dat mogelijk is. Het is er veiliger fietsen, met minder kans op ongevallen. Zo riskeer je alleen al door in het midden te mogen fietsen niet om tegen openzwaaiende portieren van auto’s te botsen. Je krijgt mensen ook sneller op de fiets, door fietszones in de richten. Dat auto’s weggepest worden, klopt niet. Auto’s blijven welkom in fietszones. Mensen worden het ook snel gewoon”, aldus onze wielerjournalist. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) hoorde het graag.

Volledig scherm Stijn Vlaeminck, in de Overleiestraat © Florian Van Eenoo Photo News

Fietscrèche

Het blijft niet bij de fietszone in hartje Kortrijk. Tijdens de zomer van 2020 volgden fietszones in het centrum van deelgemeenten Heule en Marke. “Ook in Bellegem komt er eentje, gekoppeld aan de vernieuwing van de Bellegemsestraat”, zegt schepen Axel Weydts. “En in het najaar van 2022 wordt de Driekerkenstraat in Bissegem omgevormd tot een leefbare fietsstraat. In het ondernemerscentrum in de Leiestraat 24 in het stadscentrum van Kortrijk komt een fietscrèche (met naast een stalling ook services zoals kleine herstellingen, kastjes om spullen in op te bergen, gratis te gebruiken kinderwagens, oplaadpunten voor elektrische fietsen…). Het voorontwerp voor de verbouwing is opgemaakt en aan de provincie bezorgd, die pandeigenaar is. Zodra de provincie akkoord is, worden meteen volgende stappen naar een realisatie gezet”, aldus Weydts.

VeloVeilig Vlaanderen is een HLN-initiatief, met steun van P&V Verzekeringen.

Volledig scherm Samen de fietszone verkennen, in de Overleiestraat © Florian Van Eenoo Photo News