Stijn (30) en Kimberly (28) zijn de eerste trouwers op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk: “De rode loper, de bloemstukjes... zó mooi”

Kortrijk/Desselgem/Zwevegem Olivier (31) fietst naar Parijs en terug voor Kom Op Tegen Kanker

Olivier Courtens (31) uit Desselgem fietst in zijn eentje naar de Eiffeltoren in Parijs en terug, goed voor een afstand van bijna 600 kilometer. Je kan zijn rit sponsoren, want de opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker. En Olivier steunt er zo ook Sophie Helsen (45) uit Marke mee. Sophie, bekend van haar ‘tietjes op kaartjes’-actie, strijdt tegen een uitgezaaide agressieve borstkanker.

25 mei