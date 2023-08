Jannicq (54) stapt 1.100 kilometer uit interesse voor Eerste Wereldoor­log: “Een stuk avontuur­lij­ker dan wandelen naar Santiago de Compostel­la”

1.100 kilometer stappen in zes weken tijd, van Nieuwpoort tot Zwitserland. Dat is het doel van Jannicq Leleu (54) uit Marke. De man volgt de Western Front Way, een wandeltocht die de WO I-frontlijn volgt. Waarom? Uit interesse voor de oorlog en omdat hij van de natuur en van wandelen houdt. “Neen, het is niet mijn bedoeling om mezelf tegen te komen of boete te doen. Ik wil mij gewoon eens goed verdiepen in het onderwerp.” Aan de onderneming is een goed doel verbonden.