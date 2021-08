Stevig feestje op Alcatraz, met hier een daar een poging crowdsurfen: “Wat hebben we dit gemist”

kortrijkDat het een stevig feestje is, in Kortrijk. Op deze eerste festivaldag van Alcatraz genieten op dit moment zo’n 11.000 bezoekers van wat ze zolang hebben moeten missen: zonder afstand en zonder mondmasker in een grote massa uit de bol gaan op live muziek. “ZA-LIG! Wat hebben we dít gemist.”

Het was voor de organisatie bang afwachten of het event wel zou kunnen doorgaan. “Vooral toen we hoorden dat eerst Tomorrowland en daarna Pukkelpop niet doorgingen, kregen we het wat benauwd”, zegt Bernard De Riemacker. “Dat het dus voor ons ‘net wel’ is geworden, daar zijn we enorm blij mee. En vele bezoekers met ons, we hebben al enorm veel berichten gekregen van mensen die laten weten dat ze doodcontent zijn dat ze naar Alcatraz kunnen komen. Logisch ook: liefhebbers van concerten hebben bijna twee jaar op hun honger gezeten.”

Volledig scherm Kortrijk Dennis Oosterwijk kwam samen met zijn gezin uit Nederland speciaal voor Alcatraz naar Kortrijk afgezakt. © Henk Deleu

Alle bezoekers moeten elke dag opnieuw langs de covid-controle, hetzij om hun vaccinatiebewijs, herstelcertificaat of negatieve test voor te leggen, hetzij om een nieuwe test af te leggen ter plaatse. Dat gebeurt in Kortrijk Xpo, maar ook op een kleiner testcentrum vlakbij de camping. “Zodat we mensen die op onze camping verblijven, niet elke dag opnieuw naar Kortrijk Xpo moeten sturen. Maar vandaag is die covidcontrole alvast vlekkeloos verlopen. 11.000 mensen zijn er langs geweest Kortrijk Xpo, en dat verliep op elk moment van de dag heel vlot.”

Dennis Oosterwijk kwam samen met zijn gezin uit Nederland speciaal voor Alcatraz naar Kortrijk afgezakt. “Het is ons allereerste festival sinds corona uitbrak. Eindelijk! Eindelijk! En bij ons in Nederland mag dit nog niet, daar zijn events met meer dan 750 aanwezigen nog niet toegelaten. Dus we kwamen met plezier naar hier, hoor.”

“Wij hebben elkaar leren kennen op metalfestivals”, vertelt de vriendengroep van Lindsy Debourdeaud’huy. “We hebben wel wat contact gehouden tijdens de coronacrisis, maar het is voor ons dus wel extra leuk dat we elkaar weer hier, op een metalfeestje, terug kunnen zien. Wat hebben we dit gemist. Livemuziek, de unieke festivalsfeer hier,… het is echt een leuk weerzien met iedereen hier vandaag.”

Volledig scherm Kortrijk Wij hebben elkaar leren kennen op metalfestivals”, vertelt de vriendengroep van Lindsy Debourdeaud’huy. © Henk Deleu

